Aylardır faaliyet göstermeyen kapalı yüzme havuzları açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aylardır faaliyet göstermeyen kapalı yüzme havuzları açıldı

Aylardır faaliyet göstermeyen kapalı yüzme havuzları açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Pandemi tedbirleri sebebi ile aylardır faaliyetlerine ara veren kapalı yüzme havuzları, yayınlanan son genelgeye göre açıldı.

Pandemi tedbirleri sebebi ile aylardır faaliyetlerine ara veren kapalı yüzme havuzları, yayınlanan son genelgeye göre açıldı.

Yaklaşık bir senedir faaliyet gösteremeyen kapalı yüzme havuzları, 1 Temmuz itibariyle müşterilerine kapılarını açtı. Açık yüzme havuzları ise 1 Haziran'daki genelgeyle faaliyete geçmişti. Yeni genelgeyle vatandaşlar artık kapalı yüzme havuzlarına da gidebilecek. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de açılan kapalı yüzme havuzlarına ilgi yoğun.

"1 Temmuz itibariyle havuzumuzun faaliyetlerini açtık"

Eskişehir'de içerisinde kapalı yüzme havuzu bulunan işletmede müdür olarak görev yapan Erdem Belyurt, kapalı yüzme havuzunu İçişleri Bakanlığının yayınladığı kurallara uyarak açtıklarını belirtti. Açılmadan dolayı müşterilerden çok güzel tepkiler aldıklarını söyleyen Belyurt, "Yüzme havuzuyla beraber Selus Per Aqua (SPA) alanları da kapatıldı zaten. Bazı tedbirleri aldık fakat spor salonlarını açıp yüzme havuzları kapalı kalmıştı. Bununla alakalı üyelerimizden ve tabi ki kullanım yapan kişilerden çok tepki aldık. Bununla alakalı içişleri bakanlığının aldığı kurallar ve gereksinimlerden dolayı kapalı tuttuk. 1 Temmuz itibariyle havuzumuzun faaliyetlerini açtık. Tüm tedbirlerimizi aldık. İçişleri Bakanlığının yayınladığı kurallara her şeyiyle uyduk. Üyelerimiz 1 Temmuz itibariyle havuzumuzu kullanmaya başladılar. Üyeler için SPA ve havuzların açılması yaz sıcaklarında tabi ki de iyi oldu. Çünkü masaj isteyen, SPA isteyen ve aynı zamanda yüzmek isteyen bir sürü üyemiz var. Bu üyeler için aldığımız dönüşler çok güzel" diye konuştu.

"Suyun sertlik dereceleri, pH derecesi ve klor seviyesi çok önemli"

Kapalı yüzme havuzunun tüm bakımlarını yaptıklarını söyleyen Erdem Belyurt, suyun kaliteli olmasına özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Her gün havuzun dip vakum temizliği yapılması gerektiğini aktaran Erdem Belyurt konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Havuzun bütün tedariklerini tamamladık. Dip vakum temizlikleri ve kimyasalları tamamlandı. Tamamen İçişleri Bakanlığının istediği şartlar doğrultusunda, kişi sayıları belirlenerek havuzun kullanım kurallarına göre açtık. Üyelerimiz bu kullanımları yaparken havuzun kalitesi çok önemli. Çünkü havuza girerken bir havuzda olması gereken bazı önemli noktalar var. Suyun sertlik dereceleri, pH derecesi ve klor seviyesi çok önemli. İnsanlar yüzme havuzlarını kullanırken bunun önemini dikkat etmeleri gerekiyor. Çok hassasız ve her 6 saatte bir klor seviyelerini ölçüyoruz. Aynı zamanda da her gün dip vakum temizliği yapılıyor. Üye ve sporseverlerin havuzları kullanırken temizliğine dikkat etmeleri gerekiyor." - ESKİŞEHİR

Aylardır faaliyet göstermeyen kapalı yüzme havuzları açıldı
Aylardır faaliyet göstermeyen kapalı yüzme havuzları açıldı
Aylardır faaliyet göstermeyen kapalı yüzme havuzları açıldı
Aylardır faaliyet göstermeyen kapalı yüzme havuzları açıldı
Aylardır faaliyet göstermeyen kapalı yüzme havuzları açıldı
Aylardır faaliyet göstermeyen kapalı yüzme havuzları açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aylardır faaliyet göstermeyen kapalı yüzme havuzları açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 10:16:30. #1.16#

title