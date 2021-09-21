Ayla Çelik & Hakan Altun - Seviyoruz Hâlâ sözleri! 'Seviyoruz Hala' şarkı sözleri nedir?
Ayla Çelik & Hakan Altun'un birlikte çıkardıkları yeni şarkı Seviyoruz Hâlâ Youtube'a yüklendi. 10 Eylül'de yüklenen şarkı kısa sürede 2 milyon izlenme ve 35 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ayla Çelik & Hakan Altun - Seviyoruz Hâlâ sözleri! 'Seviyoruz Hala' şarkı sözleri nedir? İşte bilgiler...
Ayla Çelik & Hakan Altun - Seviyoruz Hâlâ şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
AYLA ÇELİK & HAKAN ALTUN - SEVİYORUZ HÂLÂ ŞARKI SÖZLERİ
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Her parçamda sen
İki lafın arası senin adın
Kör olası inadın
*****
Dilimde sözün iki gözüm
Aynada hüzün
Kara kışım son bakışım
Ben yanmışım
*****
İyi miyiz? Değiliztabi
Boşuna kanamıyor bu saatte bu yara
Deli miyiz ? Deliyiz tabi
Çünkü deli gibi seviyoruz hâlâ
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Söz : Hakkı Yalçın Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Beste : Ayla Çelik & Serdar Aslan
Düzenleme : Serkan Ölçer
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