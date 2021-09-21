Ayla Çelik & Hakan Altun - Seviyoruz Hâlâ sözleri! 'Seviyoruz Hala' şarkı sözleri nedir? - Haberler
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Ayla Çelik & Hakan Altun - Seviyoruz Hâlâ sözleri! 'Seviyoruz Hala' şarkı sözleri nedir?

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Ayla Çelik & Hakan Altun - Seviyoruz Hâlâ sözleri! 'Seviyoruz Hala' şarkı sözleri nedir?

Ayla Çelik & Hakan Altun'un birlikte çıkardıkları yeni şarkı Seviyoruz Hâlâ Youtube'a yüklendi. 10 Eylül'de yüklenen şarkı kısa sürede 2 milyon izlenme ve 35 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ayla Çelik & Hakan Altun - Seviyoruz Hâlâ sözleri! 'Seviyoruz Hala' şarkı sözleri nedir? İşte bilgiler...

Ayla Çelik & Hakan Altun - Seviyoruz Hâlâ şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

AYLA ÇELİK & HAKAN ALTUN - SEVİYORUZ HÂLÂ ŞARKI SÖZLERİ

Yokluğundan geriye neyim kaldı Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Her parçamda sen

İki lafın arası senin adın

Kör olası inadın

*****

Dilimde sözün iki gözüm

Aynada hüzün

Kara kışım son bakışım

Ben yanmışım

*****

İyi miyiz? Değiliztabi

Boşuna kanamıyor bu saatte bu yara

Deli miyiz ? Deliyiz tabi

Çünkü deli gibi seviyoruz hâlâ

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Söz : Hakkı Yalçın Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Beste : Ayla Çelik & Serdar Aslan

Düzenleme : Serkan Ölçer

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Haber: Ayla Çelik & Hakan Altun - Seviyoruz Hâlâ sözleri! 'Seviyoruz Hala' şarkı sözleri nedir? - Haberler
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