AYFAD'dan 'Yörelerimiz-Türkülerimiz' Gecesi
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AYFAD'dan 'Yörelerimiz-Türkülerimiz' Gecesi

AYFAD'dan 'Yörelerimiz-Türkülerimiz' Gecesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Folklor Araştırma Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (AYFAD) ikinci olağan genel kurulunun ardından kuruluşunun 5'inci yılını 30 Ağustos Zafer Bayramıyla birlikte kutladı.

Aydın Folklor Araştırma Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (AYFAD) ikinci olağan genel kurulunun ardından kuruluşunun 5'inci yılını 30 Ağustos Zafer Bayramıyla birlikte kutladı.

İmamköy Mahallesi'ndeki bahçe evinde yapılan Yörelerimiz-Türkülerimiz Gecesi'ne AYFAD Başkanı Mehmet Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. AYFAD Başkanı Yıldırım, üniversite sınavlarında ilk 5 bine giren yeni kursiyerlerden Mert Dalar'a boyun dolağı hediye etti. Yerel sanatçı İsmail Uslu'nun kahramanlık ve zeybek türküleri ile renk kattığı gecede Muharrem Ayı nedeniyle yapılan aşure ikramının ardından şehitler için dualar edildi.

Milli ve manevi değerleri yüksek 2 güzel günle AYFAD derneğinin kuruluşunun 5'inci yılını bir arada kutlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden AYFAD Başkanı Mehmet Yıldırım, "Büyük Taarruzun 99'uncı yılında tüm imkansızlıklara rağmen iman ve teslimiyetle yedi düvele karşı vatanımızı savunan, bağımsızlık mücadelesinden zaferle ayrılan aziz şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Folklor derneği denince akla hemen halk oyunu geldiğini ancak folklorun halk bilimi demek olduğunu ifade eden başkan Yıldırım, "Derneğimizin amacı yaşadığımız coğrafyadaki Aydın kültürünü folklorik anlamda değerli üyelerimize tanıtmak ve yaşatmaktır. Kuruluşumuzdan bu yana bu amaca yönelik tarihi ve kültürel geziler, dernek geceleri yayla kampları, TRT'nin 1071 öncesine ait Türk varlığı ve Türk yazıtları ile ilgili 'Taş Mektuplar' adlı belgesel yapımına destek verdik. Zeybeklik ve efelik kültürünün M.Ö. 2000'li yıllara kadar gittiğini Aydın Arkeoloji Müzesindeki Kadı Kalesi kazısında bulunan Flik heykelciği ile Efes yamaç evlerdeki duvar resimlerindeki başıbozuk zeybek giysilerinin bizim zeybeklik kültürüne ait olduğunu basın ve dernek üyelerimizle paylaştık. Çakırcalı Mehmet, Yörük Ali, Çete Ayşe ve Demirci Efe gibi meşhur edelerimizin yerlerini ve yaşamlarını inceledik. Kemer Ayko'da bulunan Deştepe Höyüğü'nün kazı çalışmalarının yapılması amacıyla basına tanıttık. Çine'deki zeybek oynayan adamlar dediğimiz kaya resimlerini il kültür müdürlüğüne arkeologlar götürerek tescilini yaptırıp Türk kültürüne katkı sağladık. Pandemi öncesi Aydın Valiliği'nin yürütmekte olduğu 'Visit Aydın' projesine ekip olarak davet edilerek Ankara'da yapılacak olan Aydın tanıtımında yer aldık ve hala projeyle ilgili önümüzdeki günlerde Aydın oyunlarıyla ilgili tarihi yerlerde oyunlar sergilenip valilik tarafınca videolarımız yayınlanacak. Güzel çalışmalar yapıyoruz ve daha da fazlasını yapmaya çalışacağız. Genelde yerel çalışmalara imza attık. Bundan sonra artık ülke bazında çalışmalar yaparak birçok faaliyetlere sizlerin desteğiyle inşallah imzamızı atacağız" diye konuştu.

AYFAD Yörelerimiz-Türkülerimiz Gecesi zeybek gösterileri ve yerel sanatçı İsmail Uslu'nun zeybek ve kahramanlık türküleri ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. - AYDIN

AYFAD'dan 'Yörelerimiz-Türkülerimiz' Gecesi
AYFAD'dan 'Yörelerimiz-Türkülerimiz' Gecesi
AYFAD'dan 'Yörelerimiz-Türkülerimiz' Gecesi
AYFAD'dan 'Yörelerimiz-Türkülerimiz' Gecesi
AYFAD'dan 'Yörelerimiz-Türkülerimiz' Gecesi
AYFAD'dan 'Yörelerimiz-Türkülerimiz' Gecesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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