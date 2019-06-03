Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi Ormanyolu Caddesi üzerinde bulunan Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler, yangına müdahale ederek daha fazla büyümeden söndürdü. Çıkan yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA