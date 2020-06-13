Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandıADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sümerevler Mahallesi Karaali köprüsünde meydana geldi. Hasan Bilen (72) yönetimindeki 01 DVF 09 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrilirken otomobil sürücüsü Hasan Bilen ve araçtaki Nedime Bilen (78) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA