Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Kuşadası'nda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Kuşadası'nda

15.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 15.10.2020 17:31
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Kuşadası'nda

Aydın Valiliği'ne atanmasının ardından ilk kez Kuşadası'na gelen Vali Hüseyin Aksoy, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Aydın Valiliği'ne atanmasının ardından ilk kez Kuşadası'na gelen Vali Hüseyin Aksoy, çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Kuşadası Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Aksoy, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile görüşecek, Kuşadası'nın genel durumu hakkında bilgi aldı. Vali Aksoy, daha sonra Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir'i de makamında ziyaret etti.

Gün boyu Kuşadası ziyaretlerini sürdüren Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ardından merkezi Kuşadası'nda bulunan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Aydın Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan'ı ziyaret ederek TÜRSAB'ın çalışmaları hakkında bilgi aldı. - AYDIN

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Kuşadası'nda
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Kuşadası'nda
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Kuşadası'nda
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Kuşadası'nda
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Kuşadası'nda
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Kuşadası'nda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Yıldırım Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Elçin Sangu Erdem Tepegöz Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Milli İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Kuşadası'nda - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 17:34:32. #1.14#
title