Aydın My Kolej öğrencilerine Cambrid başarı belgesi
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Aydın My Kolej öğrencilerine Cambrid başarı belgesi

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Aydın My Kolej öğrencilerine Cambrid başarı belgesi

2020-2021 döneminde yapılan Cambridge sınavlarında Aydın My Kolej öğrencisi Nilüfer Dilek Yerlikaya ve Mert Efe Salman büyük başarı kazandı.

2020-2021 döneminde yapılan Cambridge sınavlarında Aydın My Kolej öğrencisi Nilüfer Dilek Yerlikaya ve Mert Efe Salman büyük başarı kazandı.

Cambrid başarı belgelerini Okul Kurucu Müdürü Fatih Karahan ve Yabancı Diller Zümre Başkanı Bermet Korgoldoeva Atar'dan alan öğrenciler, başarılarının temelinde çok çalışmalarının ve kendilerine her şartta destek olan öğretmenlerinin emeğinin olduğunu belirtti.

Zümre Başkanı Bermet Korgoldoeva Atar da, "Türkiye genelinde yapılan Cambridge sınavları FCE B2 seviyesinde çok az öğrenci başarılı olabiliyor. Türkiye genelinde ancak 70 civarında öğrenci FCE B2 seviyesine çıkabildi. Bu sene okulumuzdan 2 öğrencimiz olağan dışı bir süreçte olağanüstü başarı göstererek sertifikalarını almaya hak kazandılar. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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