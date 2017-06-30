Aydın Motosikletin Çarptığı Engelli Adam Öldü

Motosikletin çarptığı engelli adam öldü



AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, 43 yaşındaki Hamza Tekin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle üzerinde bulunduğu duvardan düşen Tekin hayatını kaybetti.



Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki İkiçeşmelik İlkokulu önünde meydana geldi. Ozan Aydın idaresindeki 09 BT 758 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki çocuk babası 43 yaşındaki Hamza Tekin'e çarptı. Tekin, çarpmanın etkisiyle yandaki okulun yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarından düştü. Başının üzerine düşen Tekin'i gören çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kuşadası Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Tekin'in yürüme engelli olduğu öğrenildi. Talihsiz adamın cesedi savcının incelemesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, ehliyetsiz olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Ozan Aydın ise gözaltına alındı.



Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.