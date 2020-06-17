AYDIN Kahraman itfaiyecinin arkadaşları o anları anlattı Kahraman itfaiyecinin arkadaşları o anları anlattıAYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir evde çıkan yangına müdahale etmeye giden itfaiye eri Uğur Çetin (31), o anlarda kalp krizi geçirdi.

Kahraman itfaiyecinin arkadaşları o anları anlattı

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir evde çıkan yangına müdahale etmeye giden itfaiye eri Uğur Çetin (31), o anlarda kalp krizi geçirdi. Uğur Çetin'in kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken; arkadaşları, biranda fenalaştığını sağlık ekiplerinin olay yerinde olması sayesinde müdahalenin hızla yapıldığını işlerinin stresli olması nedeniyle bu tür olaylarla karşılaştıklarını söyledi.

Efeler Mahallesi 2288 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katındaki evde, geçen pazartesi günü saat 08.45 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye erleri, yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye aracının yanında destek ekip olarak bekleyen itfaiye erlerinden Uğur Çetin, fenalaşarak yere yığıldı. Çetin'in yere yığıldığını gören meslektaşları, ilk müdahaleyi yaparak olay yerinde bulunan sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ve itfaiyecilerin ilk müdahalesi sonrası Çetin'in kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Kalbi durduğu belirlenen itfaiye erinin kalp masajıyla tekrar kalbi çalıştırıldı. Çetin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çetin, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Aydın Atatürk Devlet Hastanesine yoğun bakım servisine kaldırıldı.

'İNSANLARIN EN ZOR ANINDA YANINDAYIZ'

İnsanların en zor anlarında yanlarında olduklarını ifade eden Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, "Bir anne ile 2 çocuğun olduğu evde yangın çıktığı ihbarı üzerine ekipler, olay yerine intikal etti. 2 arkadaş içeri giriyor. Kalp krizi geçiren itfaiye eri Uğur Çetin, çavuşu Niyazi Karabıyık tarafından destek amaçlı beklemesi söyleniyor. Hortumları çekerken, vana kapaklarını açarken bir anda yere yığılıyor. O sırada ambulansın hazır bulunmasıyla duran kalbi, elektronik şokla çalıştırılıyor, hastaneye götürülüyor. Bizi mutlu eden şey, olay vuku bulduğu andan itibaren Özlem Çerçioğlu başkanda bizle irtibatta olarak tüm imkanları seferber etmek için talimat verdi. Allah tüm Türkiye'deki itfaiyeci arkadaşlarımızı kazadan ve beladan korusun. Bizler insanların en zor anlarında hizmet eden bir teşkilatız. Arkadaşımızın hiçbir rahatsızlığı yoktu. Şu an arkadaşımız hayatta inşallah iyileşip aramıza dönecek" dedi.

'O ANDA YANINDAYDIM'

Olay anında orada olan itfaiye çavuşu Niyazi Karabıyık, "Biz iki kişi kilitli olan kapıyı kırdık. İçeriye ben girdim ve odaları dolaştım. İçeride canlı kimsenin olmadığını söyledim. Daha sonra diğer arkadaşlar da yangını söndürerek, kontrol altına aldılar. Evin merdivenlerinden inerken Uğur Çetin arkadaşımızla karşılaştım. Kendisine yangının kontrol altına alındığını ve aşağıya inmesini söyledim. O indikten hemen sonra bende aşağıya indim. Uğur arkadaşımız o sırada hortumu toplamak için asıldı. İtfaiye aracının arka tarafında oturup ayağa kalkmasıyla yere düşmesi bir oldu. O an yanındaydım. Anında yanına koştuk. Sağlık ekiplerinin de orada olmasıyla müdahale edildi. Arkadaşımız orada talihsiz bir olay yaşadı. Bu tür olaylarla bizler her zaman karşılaşıyoruz. Bu bizim görevimizdir" dedi.

'HER ZAMAN ARKADAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ'

İtfaiye Amiri Şaban Gümüş ise, "Sağlık ekiplerine çok teşekkür ederiz. Ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Bizde arkadaşımızın yanında olmaya çalıştık. Bu tür olaylarla her zaman karşılaşıyoruz. Görevimiz gereği riskli bir iş yapıyoruz. Hayatımızı hiçe sayarak insanların ve hatta tüm canlı varlıkların hayatını kurtarmaya çalışıyoruz. Biz bunları yaparken de üzerimizde bir stres oluşuyor. Olay esnasında olmasa bile burada boş dururken bile yangın çıkacak mı ne zaman çıkacak diye stres oluyoruz. Stresten dolayı Türkiye'de çok fazla kalp krizi geçiren arkadaşımız var" dedi.

Kaynak: DHA