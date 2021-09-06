Aydın'daki cinayet anı kameralara yansıdı
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Aydın'daki cinayet anı kameralara yansıdı

Aydın'daki cinayet anı kameralara yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir restoranda yaşanan kavga cinayetle biterken, şahsın kucağındaki bebeği arabaya bıraktıktan sonra, elindeki bıçakla, kendisine uçan tekme ile saldıran kişiyi bıçakladığı anlar kameraya yansıdı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir restoranda yaşanan kavga cinayetle biterken, şahsın kucağındaki bebeği arabaya bıraktıktan sonra, elindeki bıçakla, kendisine uçan tekme ile saldıran kişiyi bıçakladığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hande Sokak üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirleri ile tanışık oldukları öğrenilen bir grup, aileleri ile birlikte akşam saatlerinde restorana gelip aynı masada yemek yemeye başladı. İddiaya göre, alkol de alan grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Bir anda restoranda başlayan kavga sokağa taştı. Olayda D.A. isimli şahıs tarafından bıçaklanan Rasim Yıldız ile H.Ç. isimli şahıslar hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve kalbinden yaralandığı öğrenilen Rasim Yıldız, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, H.Ç. isimli diğer yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Cinayet anı kameralara yansıdı"

Kuşadası'ndaki kavgada işlenen cinayet güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde D.A.'nın önce kucağındaki bebeği arabaya bıraktığı, sonrasında arabadan aldığı bıçakla, kendisine uçan tekme ile saldıran Rasim Yıldız'ı ve H.Ç.'yi bıçakladığı görüldü. - AYDIN

Aydın'daki cinayet anı kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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