Aydın'da trafik kazası; 4 yaralı
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Aydın'da trafik kazası; 4 yaralı

10.03.2021 20:46 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:53
Aydın'da trafik kazası; 4 yaralı

Aydın-Muğla Karayolu üzeri Hallaçlar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Aydın-Muğla Karayolu üzeri Hallaçlar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametinde olan iki otomobil Çine ilçesine bağlı Hallaçlar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Aydın'da trafik kazası; 4 yaralı
Aydın'da trafik kazası; 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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