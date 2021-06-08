Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı
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Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı

Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Çine Karayolu Hallaçlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AB 632 plakalı ticari aracı ile seyir halindeki D.S. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarparak takla atan araç yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü D.S. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücüye ilk müdahale yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı
Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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