Aydın'da tartıştığı kardeşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

01.02.2020 22:32 | Son Güncelleme: 01.02.2020 22:32

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Kargılık Küme Evler'de Hikmet Ç, kardeşi İsmetullah Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hikmet Ç, av tüfeğiyle ateş etti.

Ağır yaralanan İsmetullah Ç, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan katil zanlısı, polis ekiplerince yakalandı.

Tartışmanın arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Kaynak: AA