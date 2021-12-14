Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
AA / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Çine ilçesinde yüksek sesle müzik dinlediği iddiasıyla çıkan kavgada tüfekle ayağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde yüksek sesle müzik dinlediği iddiasıyla çıkan kavgada tüfekle ayağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, K.A (20), otomobiliyle husumetli olduğu K.B'nin (62), Gökyaka Mahallesi'ndeki evinin önüne gidip yüksek sesle müzik dinledi.

Burada çıkan tartışmanın ardından K.A, evin önünden ayrılıp babası S.A (39), ile tekrar döndü.

Burada çıkan kavgada K.B, evindeki av tüfeğiyle K.A'yı ayağından yaraladı.

K.A, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili K.B ve S.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Murat Şenbaklavacı - Son Dakika Haberleri

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