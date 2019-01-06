Aydın'da Seçim Koordinasyon Merkezi Oluşturuldu

AYDIN (İHA) – 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için Aydın İl Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde 'Seçim Koordinasyon Merkezi' oluşturuldu.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyeti Seçimleri ile ilgili seçimin huzur ve güven ortamında yapılması amacıyla seçim süresi içerisinde meydana gelen olaylarla ilgili bilgilerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve değerlendirilmesi için seçimin takviminin başlangıcından itibaren 24 saat esasına göre çalışacak şekilde Aydın İl Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde "Seçim Koordinasyon Merkezi" oluşturuldu.

Bu kapsamda vatandaşların gerektiğinde kolaylıkla güvenlik güçlerimize ulaşmasını sağlamak amacıyla gelen ihbarları değerlendirmek üzere Polis İmdat Hattı (155) ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü 2196120 (6 hat), 2252506 (2 hat) ve 0505 3180900 (6 hat) numaralı hatlarından veya İlçe Emniyet Müdürlük/Amirliklerinin irtibat numaralarından ulaşabilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA