Aydın'da kardeşler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kardeş birbirini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olan S.İ. ve G.İ. adlı kardeşler, Hamitabat Mahallesi'nde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.İ. bıçakla S.İ'yi bacağından yaraladı, G.İ. de başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Murat Şenbaklavacı - Son Dakika Haberleri

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