Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
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Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA, Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

AYDIN (AA) - Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Suat Devrim'in (40) kullandığı 56 AAD 446 plakalı kamyon, Aydın-İzmir Karayolu'nda karşı şeritten gelen Hüseyin Akyol (67) idaresindeki 35 AV 4638 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücüler Devrim ve Akyol ile otomobilde bulunan Ulviye Altın (37) ve Dilek Akyol (59) hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Necip Uyanık - Güncel

Aydın İzmir Karayolu, Hüseyin Akyol, Aydın, Güncel, Haberler

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