Aydın'da eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler
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Aydın'da eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

AA / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel
Aydın'da eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Aydın'ın Çine ilçesinde dün karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde dün karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Şevketiye Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunda çalışan eşini bıçakla yaralayan ve olayın ardından gözaltına alınan zanlı Ö.U. (51), emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralanan Z.U'nun (40) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisine devam edildiği belirtildi.

Diğer yandan karı kocanın bir süredir ayrı yaşadığı ve Z.U'nun, kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla 1 hafta kadar önce kocasından şikayetçi olduğu öğrenildi.

Dün, Şevketiye Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurduna giden Ö.U, burada çalışan eşini bıçakla yaralamıştı. Z.U, hastaneye kaldırılmış, Ö.U. ise olay yerine gelen polis ekibi tarafından gözaltına alınmıştı.

AA / Murat Şenbaklavacı - Son Dakika Haberleri

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