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Devenin ısırdığı kişi yaralandı

AA / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Çine ilçesinde gezintiye çıkardığı devenin ısırması sonucu yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde gezintiye çıkardığı devenin ısırması sonucu yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yolboyu Mahallesi'nde oturan Gürbüz Pala, güreşlere hazırlamak için gezintiye çıkardığı devesinin saldırısına uğradı.

Kolundan ısırılan Gürbüz Pala'nın vücudunda da kırıklar oluştu.

Pala, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Pala, buradan da Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Devenin ısırdığı kişi yaralandı

Devenin ısırdığı kişi yaralandı

Devenin ısırdığı kişi yaralandı

AA / Murat Şenbaklavacı - Son Dakika Haberleri

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