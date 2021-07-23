Aydan Kaya kimdir? Aydan Kaya kaç yaşında, nereli? Aydan Kaya biyografisi!
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Aydan Kaya kimdir? Aydan Kaya kaç yaşında, nereli? Aydan Kaya biyografisi!

Aydan Kaya kimdir? Aydan Kaya kaç yaşında, nereli? Aydan Kaya biyografisi!
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Popstar yarışmasıyla beraber Türkiye'nin sevdiği bir sanatçı olmuştur. Popstar albümü içerisinde Avuçlarım Kanıyor adındaki parçayı söylemiştir. Bu parçayla beraber Altın Kelebek Jüri Özel Ödülünü aldı. Peki, Aydan Kaya kimdir? Aydan Kaya kaç yaşında, nereli? Aydan Kaya mesleği nedir? Aydan Kaya hayatı ve biyografisi nedir?

Show Tv ekranlarında yayınlanmış Rüyalarda Buluşuruz adındaki dizide rol almıştır. Bu dizinin ardından sırasıyla Tatlı Hayat dizisi ve Hilal Saral'ın yönetmenliğini yaptığı Elveda Derken adındaki dizilerde oynadı. Elveda Derken adındaki dizide 51. bölümde Şeyda karakteri ile ekranlara geldi. Peki, Aydan Kaya kimdir? Aydan Kaya kaç yaşında, nereli? Aydan Kaya mesleği nedir? Aydan Kaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

AYDAN KAYA KİMDİR?

19 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aydan Kaya, Öğretmen bir annenin çocuğudur. 1.66 boya sahip olan Kaya, müziğe ilk olarak yakınları olan Ceyda Görk ve Bertan Üsküdarlı'nın desteğiyle başlamıştır. Devlet operasında aldığı eğitim ve şan dersi Aydan Kaya için dönüm noktası olmuştur.

Bertan Üsküdarlı ile sahneye çıkmaya 16 yaşında başlayan Kaya, o dönemlerde lise eğitimine devam ediyordu.

Hafta sonları göstermiş olduğu başarılı müzik deneyimi neticesinde profesyonel oldu.

2003 senesinde Popstar yarışmasına katılarak hayatında güzel bir sayfa açılmasını sağlamıştır.

Popstar yarışmasıyla beraber Türkiye'nin sevdiği bir sanatçı olmuştur. Popstar albümü içerisinde Avuçlarım Kanıyor adındaki parçayı söylemiştir. Bu parçayla beraber Altın Kelebek Jüri Özel Ödülünü aldı. Bu parçanın ardından ise Sen Mutlu ol isimli şarkıyı söylemiştir. Yılın Pop Starı ödülünü Doğu Akdeniz Üniversitesi vermiştir.

Show Tv ekranlarında yayınlanmış Rüyalarda Buluşuruz adındaki dizide rol almıştır. Bu dizinin ardından sırasıyla Tatlı Hayat dizisi ve Hilal Saral'ın yönetmenliğini yaptığı Elveda Derken adındaki dizilerde oynadı. Elveda Derken adındaki dizide 51. bölümde Şeyda karakteri ile ekranlara geldi.

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Aydan Kaya kimdir? Aydan Kaya kaç yaşında, nereli? Aydan Kaya biyografisi! - Haberler
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