Ayasofya'nın ünlü kedisi Gli'nin artık Ankaralı arkadaşı var
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Ayasofya'nın ünlü kedisi Gli'nin artık Ankaralı arkadaşı var

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ünlü kedisi Gli, bundan sonra Ankara'nın Pursaklar ilçesinden gönderilen ödüllü Ankara Kedisi "Kılıç" ile birlikte yaşayacak.

Ayasofya'nın ünlü kedisi Gli'nin artık Ankaralı arkadaşı var
21.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:33

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ünlü kedisi Gli, bundan sonra Ankara'nın Pursaklar ilçesinden gönderilen ödüllü Ankara Kedisi "Kılıç" ile birlikte yaşayacak.

Uzun yıllardır yalnız yaşayan ve ziyarete gelenlerin ilgisini çeken kedi Gli'nin yalnızlığına son verecek adım Ankara'dan atıldı.

Pursaklar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun tüylü kedilerin atası, Anadolu'nun kültür mirası Ankara Kedisi familyasının üyesi olan ve uluslararası kuruluşlardan da ödülü bulunan "Kılıç" İstanbul'da Gli ile buluştu.

Hareketli ve oyuncu bir karakteri bulunan kedi Kılıç'ı yeni yuvasına ve yeni arkadaşı Gli'ye yolladıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Ayasofya-i Kebir Camii'nde Gli isimli bir kedimiz var. Biz uzun bir süredir onu takip ediyorduk ve çok yalnız olduğunu düşündük. Ankara Pursaklar'dan hem bir arkadaş hem de bir selam göndermek istiyoruz. Kılıç'ın, Gli'yle çok keyifli vakit geçireceğini düşünüyorum. Yakışıklı kedimiz Kılıç, artık Ayasofya'da yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Gürhan Yüzbaşıoğlu ile Ankara'dan çıktığı yolculuğu tamamlayan Kılıç, İstanbul'da Fatih Müftüsü Hüseyin Baş'a teslim edildi. Yüzbaşıoğlu da bu esnada yaptığı açıklamada, "Bizler Kılıç'ı çok özleyeceğiz ama Ayasofya-i Kebir Camii'nde mutlu olacağına eminiz. Sık sık İstanbul'a gelerek bu güzel mabette hem Gli'yi hem de Kılıç'ı ziyaret etmeyi de ihmal etmeyeceğiz." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Fatih Müftüsü Hüseyin Baş ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kılıç'a sahip çıkacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA

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