Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikinci kez Kurban Bayramı namazı eda edildi
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikinci kez Kurban Bayramı namazı eda edildi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikinci kez Kurban Bayramı namazı eda edildi
Anadolu Ajansı / Kenan Irtak - Haberler | Güncel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kurban Bayramı namazı binlerce vatandaşın katılımıyla ikinci kez eda edildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kurban Bayramı namazı binlerce vatandaşın katılımıyla ikinci kez eda edildi.

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren ve geçen yıl 24 Temmuz'da cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 2. kez kurban bayram namazı heyecanı yaşandı.

Kurban Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılmak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelmeye başladı. İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler, Ayasofya Meydanı'nı doldurdu. Camiye giden çeşitli bölgelerde kurulan güvenlik noktalarında da yoğunluk oluştuğu gözlendi.

Caminin içi bayram namazı vaktinden önce doldu. Vatandaşlar ve turistler caminin dışında beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde namaz kılmak için saf tuttu.

Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi imamlarından Mücahit Topçuoğlu kıldırdı. Topçuoğlu namazdan sonra minbere sol elinde kılıç tutarak, hutbe okudu. Namazın ardından vatandaşlar hep birlikte tekbir getirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bayram namazını, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.

Namazın ardından vatandaşlar camiden çıkarken, kalabalık bir grubun da camiye girmek için dışarda beklediği görüldü.

Sultanahmet ve Ayasofya meydanlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi ekipleri, kurdukları mobil büfelerde vatandaşlara ve turistlere namaz sonrasında çorba ve su ikram etti.

Süleymaniye Camisi'nde bayram namazı

Öte yandan, Tarihi Yarımada'nın önemli simgelerinden Süleymaniye Camisi'nde de İstanbullular Kurban Bayramı namazını eda etti.

Bayramı namazını Süleymaniye Camisi'nde kılmak isteyen vatandaşlar gün ağarmadan camiye akın etti. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak namazlarını kılan vatandaşlar, namazın ardından tekbir getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de bayram namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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