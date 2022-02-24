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Ayancık Belediyesi'ne yeni cenaze nakil aracı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ayancık Belediyesi'ne yeni cenaze nakil aracı

Ayancık Belediyesi araç filosuna yeni cenaze nakil aracı eklendi.

Ayancık Belediyesi araç filosuna yeni cenaze nakil aracı eklendi.

Ayancık Belediyesi, araç filosuna yeni cenaze nakil aracını da ekleyerek,cenaze nakil aracı sayısını 3'e yükseltti.

İlçeye kazandırılan yeni cenaze aracının hayırlı olmasını dileyen Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya,"İlçemiz halkına her konuda en kaliteli hizmeti vermek istiyoruz. Mezarlık Birimimizde mevcut araçlarımıza bir yenisini daha ekledik. Belediyemize alınan çift Kabin 350L çift kabin soğutmalı ve klimalı yeni cenaze nakil aracımız Devlet Malzeme Ofisi'nden, teşvik indiriminden yararlanarak 255 bin TL'ye alındı. Bugün ki değeri 500 bin TL olan araç ilçemize hayırlı olsun" dedi. - SİNOP

Ayancık Belediyesi'ne yeni cenaze nakil aracı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Hayrettin Kaya, Türk Lirası, Tragger, Cenaze, Yerel, Haberler

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