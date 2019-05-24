Ayaklarını çapa makinesine kaptıran emekli, yaşamını yitirdi

SİVAS'ta ayaklarını çapa makinesine kaptıran işçi emeklisi Hacı Ali Toprak (61), hayatını kaybetti.

?Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Hıdırnalı köyünde yaşandı. Evli ve 4 çocuk babası işçi emeklisi Hacı Ali Toprak, tarlada ağaçlara çapa yaparken, çapa makinesi çamur nedeniyle tıkandı. Toprak'ın ayakları ile temizlemek istediği makine, bir anda yeniden çalışmaya başladı. Çapa makinesine kaptırdığı bacakları kopan Toprak, kan kaybı nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Toprak'ın cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından da cenaze yakınlarına teslim edildi.



Kaynak: DHA