Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu "Çiko" buldu
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Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu "Çiko" buldu

Diyarbakır'da ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği Çiko buldu. Üzerinden uyuşturucu çıkan yolcunun Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya gitmek istediği ve gözaltına alındığı ortaya çıktı.

30.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:59
Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu

'da ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu dedektör köpeği "Çiko" buldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Komutanlığı ekiplerince merkez Kayapınar İlçesi Pirinçlik yol kontrol ve arama noktasında Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu otobüsünde arama yaptı.

AYAKKABI TABANINA GİZLEMİŞ

Aramada narkotik dedektör köpeği Çiko, yolcu S.Y'nin her iki ayakkabısının iç kısmına yerleştirdiği, özel olarak hazırlanmış tabanlıkta 412 gram esrarı tespit etti. Gözaltına alınan S.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu "Çiko" buldu
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