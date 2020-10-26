Aya şarkı sözleri nedir? Murda-Ezhel Aya şarkı sözleri nedir?

Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve halen popüler olan aya şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Murda ve Ezhel'e ait aya şarkı sözleri nasıldır? Farklı bir melodiye ve müzik tarzına sahip Murda ve Ezhel bu şarkı ile popülerliğine popülerlik katmıştır. Peki aya şarkı sözleri nelerdir?