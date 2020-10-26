Aya şarkı sözleri nedir? Murda-Ezhel Aya şarkı sözleri nedir?
Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve halen popüler olan aya şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Murda ve Ezhel'e ait aya şarkı sözleri nasıldır? Farklı bir melodiye ve müzik tarzına sahip Murda ve Ezhel bu şarkı ile popülerliğine popülerlik katmıştır. Peki aya şarkı sözleri nelerdir?
Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan aya şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Murda ve Ezhel'e ait aya şarkı sözleri nasıldır? Peki aya şarkı sözleri nelerdir?
AYA ŞARKI SÖZLERİ NELERDİR?
Shawty bana baksan
Bende yazsam sana bir love song
Gel omzuma yaslan
Shawty benimle misin bu aksam
Dedi ki götür beni aya aya aya, aya uh
Dedim gidek uzaya aya aya, aya uh
My baby girl she got the fire fire fire, fire oh
Bi gelebilsen buraya, hasretinden yana yana yana
Shutdown als ik
Touchdown ben ik
Uptown pull up met die topdown yea
Bıraksan beni
Kalsam geri
Olmaz shawty sensiz bu hayat
Diamonds op chest like
You the best like
You the baddest lil ma dit is geen wedstrijd
Pull up in die S line
Leef je best life
Touchdown lil mami pak de next flight
Shawty benimle misin bu aksam
Önüne kalbimi serip bıraksam
Boynuna pırlantaları taksam
Alman pull up girl araba alman
Shawty bana baksan
Bende yazsam sana bir love song
Gel omzuma yaslan
Shawty benimle misin bu aksam
Dedi ki götür beni aya aya aya, aya oh
Dedim gidek uzaya aya aya, aya oh
My baby girl she got the fire fire fire, fire oh
Bi gelebilsen buraya, hasretinden yana yana yana
Yan yanaysak
Bize yazılır destan sayfalarca
Yedi yirmidört sevdan kafamda
Hem dertler hem derman da yarda
Bahar doğarken merhabanla
Her baharda gel savaşma
Gel savaşma
Sevişelim tüm gün canla basla
Yanındayken balıklama dalsam aska
Uğraşamam başka başka başkalarla
Shawty bana baksan
Bende yazsam sana bir love song
Gel omzuma yaslan
Shawty benimle misin bu aksam
Dedi ki götür beni aya aya aya, aya oh
Dedim gidek uzaya aya aya, aya oh
My baby girl she got the fire fire fire, fire oh
Bi gelebilsen buraya, hasretinden yana yana yana