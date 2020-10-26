Aya şarkı sözleri nedir? Murda-Ezhel Aya şarkı sözleri nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aya şarkı sözleri nedir? Murda-Ezhel Aya şarkı sözleri nedir?

26.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:59
Aya şarkı sözleri nedir? Murda-Ezhel Aya şarkı sözleri nedir?

Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve halen popüler olan aya şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Murda ve Ezhel'e ait aya şarkı sözleri nasıldır? Farklı bir melodiye ve müzik tarzına sahip Murda ve Ezhel bu şarkı ile popülerliğine popülerlik katmıştır. Peki aya şarkı sözleri nelerdir?

Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan aya şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Murda ve Ezhel'e ait aya şarkı sözleri nasıldır? Peki aya şarkı sözleri nelerdir?

AYA ŞARKI SÖZLERİ NELERDİR?

Shawty bana baksan

Bende yazsam sana bir love song

Gel omzuma yaslan

Shawty benimle misin bu aksam

Dedi ki götür beni aya aya aya, aya uh

Dedim gidek uzaya aya aya, aya uh

My baby girl she got the fire fire fire, fire oh

Bi gelebilsen buraya, hasretinden yana yana yana

Shutdown als ik

Touchdown ben ik

Uptown pull up met die topdown yea

Bıraksan beni

Kalsam geri

Olmaz shawty sensiz bu hayat

Diamonds op chest like

You the best like

You the baddest lil ma dit is geen wedstrijd

Pull up in die S line

Leef je best life

Touchdown lil mami pak de next flight

Shawty benimle misin bu aksam

Önüne kalbimi serip bıraksam

Boynuna pırlantaları taksam

Alman pull up girl araba alman

Shawty bana baksan

Bende yazsam sana bir love song

Gel omzuma yaslan

Shawty benimle misin bu aksam

Dedi ki götür beni aya aya aya, aya oh

Dedim gidek uzaya aya aya, aya oh

My baby girl she got the fire fire fire, fire oh

Bi gelebilsen buraya, hasretinden yana yana yana

Yan yanaysak

Bize yazılır destan sayfalarca

Yedi yirmidört sevdan kafamda

Hem dertler hem derman da yarda

Bahar doğarken merhabanla

Her baharda gel savaşma

Gel savaşma

Sevişelim tüm gün canla basla

Yanındayken balıklama dalsam aska

Uğraşamam başka başka başkalarla

Shawty bana baksan

Bende yazsam sana bir love song

Gel omzuma yaslan

Shawty benimle misin bu aksam

Dedi ki götür beni aya aya aya, aya oh

Dedim gidek uzaya aya aya, aya oh

My baby girl she got the fire fire fire, fire oh

Bi gelebilsen buraya, hasretinden yana yana yana

İlgili Haberler

Felaket şarkı sözleri nedir? Ezhel Felaket şarkı sözü nedir?
Felaket şarkı sözleri nedir? Ezhel Felaket şarkı sözü nedir?
Vazgeçtim şarkı sözleri nedir? Sezen Aksu Vazgeçtim şarkı sözleri nedir?
Vazgeçtim şarkı sözleri nedir? Sezen Aksu Vazgeçtim şarkı sözleri nedir?
Yok yok şarkı sözleri nedir? Feride Hilal Akın Yok Yok şarkı sözleri nedir?
Yok yok şarkı sözleri nedir? Feride Hilal Akın Yok Yok şarkı sözleri nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Bülent Turan Mustafa Şentop Mustafa Akıncı
Magazin Sezen Aksu Işın Karaca Halil Sezai Aras Bulut İynemli
Spor Falcao Vitor Hugo Serdar Aziz Yücel İldiz İsmail Kartal
Daha Fazla İslam Sabah İzmir Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aya şarkı sözleri nedir? Murda-Ezhel Aya şarkı sözleri nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 17:20:27. #1.14#
title