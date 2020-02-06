Avusturya'da koronavirüs şüphesi bulunan kadın hastaneden kaçtı

06.02.2020 00:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:57

Çin'den yayılan ve 494 kişinin yaşamını yitirdiği koronavirüs salgını tüm dünyaya korku sardı. Virüsün yayıldığı ülkelerden Avusturya'da halkı korkuya sevk eden bir olay yaşandı. Salzburg kentinde bulunan Landeskliniken Salzburg Hastanesi yetkilileri, koronavirüse yönelik test sonuçları beklenen 31 yaşındaki bir kadının gece saatlerinde hastaneden kaçtığını açıkladı.

Yetkililerin yaşanan olayın ardından polise ihbarda bulunmasıyla hastaneden kaçan kadın yaklaşık 7 saat sonra Salzburg yakınlarında kendine ait evde bulundu.

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİYLE HASTANEYE YATIRILDI

31 yaşındaki kadının yeniden hastaneye götürüldüğü ve polis gözetiminde tutulduğu bildirildi. Kadının dün grip benzeri semptomlarla hastaneye kaldırıldığı ve koronavirüs bulaşmış olabileceği şüphesiyle hastaneye yatırıldığı belirtildi.

KİMLERLE TEMASTA BULUNDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan polis, korona virüsü şüphesi bulunan kadının hastaneden kaçtıktan sonraki 7 saatlik süreçte kimlerle temasa geçmiş olabileceğini araştırıyor.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.