Avustralyalı Woodside petrol şirketi Myanmar'dan çekiliyor

Avustralyalı petrol arama ve üretim şirketi Woodside Petroleum, Myanmar'dan çekileceğini duyurdu.

Woodside Petroleum'dan yapılan açıklamada Myanmar'da ordunun bir yıl önce iktidarı ele geçirmesi ve seçilmiş Aung San Suu Çii hükümetini iktidardan indirmesinin ardından buradaki faaliyetlerin gözden geçirildiği belirtildi.

Şirketin Myanmar'daki arama izinlerinin bir kısmından çoktan vazgeçtiği ifade edilen açıklamada, buradaki diğer operasyonları sonlandırmaya hazırlandığı ve projelerden çekilmeye karar verdiği ifade edildi.

Woodside'ın Üst Yöneticisi Meg O'Neill yaptığı açıklamada, Myanmar'da çalışmaya devam etmenin, "artık bir seçenek olmadığını" söyledi.

Fransız enerji şirketi TotalEnergies de 21 Ocak'ta "insan hakları ve hukuk devleti" bakımından durumun kötüleştiği Myanmar'dan çekileceğini duyurmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı.