: Avustralya'daki yangının uzaydan görüntüleri yayınlandı

13.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:32

Dijital Dünya Avustralya Hotspots (DEA), 3 Eylül'den bu yana yangınlara dair kaydedilen süreci video haline getirildi. DEA'nın videosu ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından da çeşitli zamanlarda çekilen fotoğraflar yangının boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

UZAYDAN YANGINI GÖRÜNTÜLEDİLER

DEA, Avustralya genelinde yetkililere sıcak noktalar hakkında zamanında bilgi sağlayan 'ulusal bir orman yangını izleme sistemi' olarak görev yapıyor. Uyduların alıcıları yüksek seviyelerde kızılötesi radyasyon (sıcak noktalar) üreten alanları tespit ederek yangınlar hakkında yetkililere bilgi sağlıyor.

4 AYDIR YANIYOR

Avustralya'da 4 aydır söndürülemeyen yangınlarda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi. İstanbul'un 12 katı büyüklüğünde bir alanı yakan alevler 2 binden fazla evi kül etti. Ülkenin güneyinde yağmurların başlamasıyla kısmen yangınların bir kısmı kontrol altına alındı. Ancak 130 aktif yangından 69'unun hâlâ kontrol altında olmadığını vurgulayan uzmanlar, yağmurların durmasından sonra rüzgarın etkisiyle Yeni Güney Galler'deki alevlerle Victoria'dakilerin birleşerek bir 'mega (çok büyük) yangına' dönüşebileceği uyarısında bulundu.

EKONOMİK MALİYET 13 MİLYAR DOLAR

Eylülde başlayan yangınların bugüne kadarki ekonomik maliyetinin 13 milyar dolara yükseldiği kaydedildi. Yangın söndürme ve hayvanları kurtarma çalışmaları için dünya çapında bağış kampanyaları yürütülürken, farklı ülkelerden veteriner ekipleri ülkeye gidiyor. Kurtarılan yavru kangurular için anne kanguruların karnındaki keseye benzer kundaklar örenler bunları bölgedeki hayvan barınaklarına gönderiyor. Toplam 500 milyon memeli hayvan, kuş ile sürüngeni öldüren yangınlar pek çok türü tamamen yer yüzünden sildi.

Kaynak: DHA

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