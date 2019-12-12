: Avukatlarla doktorlar ortalığı savaş alanına çevirdi

12.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:07

Pakistan'da bir doktorun, avukatlarla alay ettiği videoyu sosyal medyada yayınlaması ülkedeki avukatlar tarafından tepkiyle karşılandı. Bir grup avukat videoyu protesto etmek için hastahaneye gitti. Ancak protestonun dozajı artınca olay hastane baskınına dönüştü. Olayda çok sayıda doktor ve avukat birbirine girince ortalık savaş alanına döndü. Birçok doktorun olaylara karışması sonucunda hastanede doktor eksikliği yaşandı ve hastanede yatan 3 vatandaş hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Geo TV adlı televizyon kanalının haberine göre; Pencap Barosu (PBC) Başkan Yardımcısı Shahnawaz İsmail, viral olan bir videoya tepki göstermek için avukatların Lahor şehrindeki hastaneye saldırdığını açıkladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İsmail ayrıca, viral olan videonun sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, ancak polisin kimseyi gözaltına almadığını da sözlerine ekledi.

OLAYLAR 2 SAAT SÜRDÜ

Olaylara neden olan videoda, doktorların avukatlarla alay ettiği ve avukatların darp edilmesiyle ilgili bir bölüm bulunurken, hastaneye giden avukatların doktorlara ve hastalara saldırdığı bununla birlikte hastanedeki ekipmanlara da zarar verdiği belirtildi. Avukatlar ve doktorlar arasında çıkan arbedeye polisin göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale ettiği ve 2 saat süren olaylarda, avukatların bir de polis aracını ateşe verdiği belirtildi.

Öte yandan, avukatların doktorlara saldırması nedeniyle bazı hastaların doktorsuz kaldığı ve müdahale edilemeyen 3 hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

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