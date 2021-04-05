Avukatlar, etkinliklere harcayacakları parayı vakfa bağışladı

Manisa Barosu 5 Nisan Avukatlar Günü'nü Manisa Adliyesi bahçesinde gerçekleştirilen törenle kutladı.

Manisa Barosu 5 Nisan Avukatlar Günü'nü Manisa Adliyesi bahçesinde gerçekleştirilen törenle kutladı. Adliye Binasındaki Atatürk büstüne çelenk sunan Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan hayatını kaybeden bütün avukatları anarken, bu sene yapılması planlanan bütün etkinliklerin iptal edildiğini belirterek, etkinliklere harcanması planlanan paranın öğrencilere katkı sağlamak adına Türkiye Eğitim Vakfına bağışlandığını açıkladı.

Manisa Barosu tarafından Manisa Adalet Sarayı bahçesinde düzenlenen törene Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan ve avukatlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasını ardından bir konuşma yapan Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, "Bu yıl 5 Nisan'ı derin bir üzüntü ile karşıladık. Cumartesi günü vefat eden genç meslektaşımız Av. Muhammed Halil Yavuz'u bugün ebedi yolculuğuna uğurlayacağız. Meslektaşımızı rahmetle anıyorum. Camiamıza başsağlığı diliyorum. Meslektaşlarıma, yakınlarına, sevgili meslektaşımız eşi Av. Fikriye Çam Yavuz'a sabır diliyorum. Ülkemizde hukuk, meslek adına emek veren katkı sunan tüm hukuk ve yargı camiası üyelerine, vermiş oldukları katkı ve emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Arslan, "Hem ülkemize hem mesleğimize karşı olan sorumluluklarımızı bu güne kadar olduğu gibi bundan böylede birlikte yerine getirmeliyiz. Mesleğimizin sorunları büyük ve büyümeye de devam ediyor. Bu sorunları çözmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hepimizin temel bir gayesi var hakimiyle, savcısıyla, avukatıyla, tüm adliye personeli ile hak arayışına katkı sağlamak, gerçek adalete ulaşılmasını sağlamak. Maalesef ki her geçen gün bir önceki günden daha iyi olmuyor fakat biz umudumuzu kaybetmeden üzerimize düşeni yapmalıyız. Karamsarlık, ümitsizlik belki dünyanın en kolay işidir ancak zorluklar içinde umudumuzu koruyarak yapıcı tutum ve davranışlarımızla, doğru iletişim yöntemleriyle sorunları çözmeye çalışmak mesleğimiz ve temsil ettiğimiz kurumlarımız açısından daha doğru ve yakışır bir yoldur. Avukatlar sesteki nefestir. Avukatlar hep vardı, bundan sonra da var olmaya devam edecekler. Duruşma salonlarında, vatandaşların ihtiyaç duyduğu her yerde ses olmaya devam edecekler. Hakkın, hakikatin savunucusu, bağımsız yargının güvencesi, adalete hizmetin fedakar ve cefakar neferi, adalet şövalyesi, hukuk savaşçısı, yurttaşların sesi olan bütün avukatlara selam olsun" dedi.

Bu arada bu sene yapılması planlanan bütün etkinliklerin iptal edildiğini kaydeden Arslan bu etkinlikler için harcanması planlanan paranın öğrencilere katkı sağlamak adına Türkiye Eğitim Vakfına bağışlandığını açıkladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı