İş Yerinde Avukatı Katletti, Ardından Kendi Kafasına Sıktı!
Aksaray'da, iş yerinde avukatı vurarak öldüren saldırgan daha sonra silahla kafasına ateş ederek kendini vurdu.
Aksaray'da bir avukatlık bürosundan silah sesleri duyuldu. İş yerinde avukatı vurarak öldüren şahıs daha sonra silahla kafasına ateş ederek kendini vurdu.
SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ
Olay, öğle saatlerinde Eski Sanayi Caddesi üzerince bir avukatlık bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinden silah seslerinin yükselmesi üzerine iş yeri komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.
AVUKATI VURUP KENDİ KAFASINA SIKTI
Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinde bulunan bir şahsın avukat İbrahim Ergin'i vurup öldürdükten sonra silahla kendi kafasına ateş ettiği belirtildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Avukat Ergin, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olduğu öğrenilen şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (16)
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ALLAH HAKİMLERİN SAVCILARIN ÖZELİKLE VE ÖZELLİKLE AVUKATLARIN ELİNE DÜŞERMESİN İNŞALLAH KİMSEYİ. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ŞU YORUMLARIN İĞRENÇLİĞİNE BAK, HABER DE AVUKATIN ÖLDÜRÜLME GEREKÇESİ YAZDIĞI HAL DE "KİMBİLİR NE YAPTI, İCRA İŞİDİR ALLAH BİLİR" gibi haklı bir sebep yaratma adına çirkin yorumlar, allah hepinizi ıslah etsin. Yaşamını sadece görevini ifa ettiği için kaybeden bir insana söylenecek söz allah rahmet eğlesin, bu olaya neden olan zaten ölümle pençeleşiyor, ölür se kurtulacak yoksa zaten ölmekten beter şekil de ceza evinde çürüyecek. Yazıklar olsun iğrenç yorumlaraCevap Yaz 3 2 Yayından KaldırAHMET: Gerekçesini ben göremedim. Allah rahmet eylesin.3 Yayından Kaldır
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avukatlar sade basit davalara bakıyorlar. . hoş her davayaı henüz sonuçlandıranı görmedim. . . milleti ancak boşandırıyorlar. . . oturdukları yerden para almak istiyorlar. . .Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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avukatlarda 5 kuruşu 1000 lira yapıyor zaten ödeyemiyor biraz anlayış olsa bu üzücü olaylar olmaz allah kimseye bu acıyı vermesinCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır