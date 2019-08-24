Avukat Teymur: Dernek başkanının Emine Bulut cinayetini öven sözleri 2 ayrı suç içeriyor

24.08.2019 13:12

Mağdur Boşanmış Babalar Dernek Başkanı Muhammet Özen'in Emine Bulut'u katleden Fedai Baran'ı "kahraman" olarak nitelendirmesi, kamuoyunda infiale neden oldu. Toplumun her kesiminden tepki alan açıklamayla ilgili konuşan Avukat Bedia Teymur, "Bu TCK 214 ve 125 kapsamında suçtur ve savcılığın derhal harekete geçmesi gerekmektedir"dedi

İKİ YIL HAPİS ÖNGÖRÜLÜYOR

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özen, "Aslan parçası, meydanda karıyı boğazlamış. Yüreğim buz gibi oldu. Biz bu kahraman kadar olamadık. Benim yetişkin kızım anasının genç sevgilisinin yanında hangi babanın buna ciğeri dayanır diyen yok" ifadelerini kullanarak Emine Bulut'un katilini övmüştü.İnfial yaratan paylaşım, toplumun her kesimden tepki çekti.

Av. Bedia Teymur, "TCK m.215'te 'İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' şeklinde açık hüküm var. Dolayısı ile Özen'in sözleri alenen suçluyu övmek hatta kahramanlaştırmaktır . Bu nedenle savcılığın derhal harekete geçmesi gerekir" dedi.

İşte Muhammet Özen'in yaptığı paylaşım:

"BURADA İŞLENEN BİREYSEL DEĞİL, TOPLUMSAL BİR SUÇTUR"

Av. Bedia Teymur, şu ifadelerle Özen'in en üst sınırdan ceza alması gerektiğini belirtti:

"Bazı suçlar maalesef münferit değil, anlık gelişmiş bir öfke değil;toplumsal psikolojiyi derinden etkileyen ve benzer durumlarda aynı suçun işlenmesine yol açan vakalardır. Bu nedenle TCK 214 ve 215. Maddelerinde 'kamuya karşı suçlar' başlığı altındasuç işlemeye tahrik ve suç ve suçluyu övmek, cezai müeyyideye tabi tutulmuştur

Kanun maddesinin amacı, suç ve suçluyu övmekten alıkoyarak suçun yayılmasının önüne geçmektir. Bir suçluyu alenen, yani herkesin açıktangörüp duyabileceği şekilde övmek, hiç kuşkusuz benzer vakaları artıracaktır. İşte Emine Bulut Cinayeti ve benzerleri gibi...Muhammet Özen'in açıklamalarına baktığımızda sosyalmedya hesabından aleni bir şekilde katili övgü dolu sözlerle övdüğü, ve kendi yaşadığı durumu ajite ederek işlenen cinayeti masumlaştırdığı ve benzer sorunları yaşayan kişileri aynı şekilde davranmaya yönelik tahrik edici olduğu görülmektedir. Bu durum bana göre 214 ve 215. Maddelerdeön görülen hapis cezalarının en üstün sınırından hüküm kurulması gerekmektedir."

Av. Bedia Teymur

TCK 214 VE 215. MADDELERİ NE DİYOR?

Suç işlemeye tahrik Madde 214- (1) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden kişi, on beş yıldan yirmi dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Tahrik konusu suçların işlenmesi halinde, tahrik eden kişi, bu suçlara azmettiren sıfatıyla cezalandırılır.

Suçu ve suçluyu övme (1) Madde 215- (1) İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması hâlinde, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Mağdur Boşanmış Babalar Dernek Başkanı Muhammet Özen

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü, Menderes Caddesi'ndeki bir kafede, Fedai Baran (43), 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut (38) ve kızı F.B.B. ile buluştu.

Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Emine Bulut, kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.