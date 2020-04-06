Avukat Kara: Boşanmak için ofisimizi arayanların sayısı ocak ayına göre 4 kat arttı
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Avukat Kara: Boşanmak için ofisimizi arayanların sayısı ocak ayına göre 4 kat arttı

BURSA'da, Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, evlilikte çiftler arasında bulunan sorunların, koronavirüs sebebiyle evde kaldıkları süre içerisinde derinleşerek, boşanmaya kadar gidebileceğini söyledi.

06.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:59
Avukat Kara: Boşanmak için ofisimizi arayanların sayısı ocak ayına göre 4 kat arttı

BURSA'da, Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, evlilikte çiftler arasında bulunan sorunların, koronavirüs sebebiyle evde kaldıkları süre içerisinde derinleşerek, boşanmaya kadar gidebileceğini söyledi. Avukat Engin Kara ise, "Boşanma talebiyle ofisimizi arayanların sayısı ocak ayına göre 4 kat arttı" dedi.

Yeni tip koronavirasün ilk ortaya çıktığı Çin'de, sokağa çıkma yasağının büyük oranda kalkmasının ardından çok sayıda çift boşanmak için resmi dairele başvurdu. Buna bağlı olarak koronavirüsün evlilikler üzerindeki etkisini değerlendiren Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, evli çiftler ortak karar alamıyorsa, farklılıkları çözemiyorsa ve iyi bir iletişimleri yoksa evliliklerinde çok temel sorunları olduğunu söyledi. Bu durumda olan çiftlerin evde kalma ve karantina sürecinin boşanmalarına hızlandırıcı bir etki yapacağını belirten Basılgan, "Çiftler bu süreçten olumsuz etkilenmemek için birbirine saygı gösterip keyif alacağı aktiviteler yapmalılar" dedi.

'ÇİFTLER EVDE KEYİF ALDIKLARI ŞEYLERİ DÜŞÜNSÜN'Evliliğin, 'ben'leri koruyarak 'biz' olabilmek olduğunu belirten Basılgan, "Biz eğer karantina ve karantina dışında 'ben'lerimizi koruyabiliyorsak, bu şekilde 'biz' olabiliyorsak, aynı zamanda birlikte daha fazla zaman geçirmek bizi büyük oranda etkilemeyecektir. Fakat aynı çatı altında olup çok zaman geçiren çiftlerin 'ben'leri koruyabilmek, yani benim kendimle ilgili, kendimi geliştirmem, kendime zaman ayırmamla ilgili sorunlar varsa eşimle ilgili bu konuda kendi ayrışmış alanlarla ilgili sorunlar varsa karantina bunu olumsuz etkileyecektir. O halde aynı çatı altında daha fazla zaman geçiriyorsak, hem kendi alanlarımıza zaman ayıracağız, hem de birbirimize ayırdığımız kesişen alanlarımızda, yani karı kocalık alanlarımızda da zaman ayıracağız. Sadece bize ayırdığımız zaman bizi yorar. İkimiz için de ayrı ayrı alanlarımızın olması gerekiyor. Çünkü normal zamanlarda sosyal ortamlarda arkadaşlarımız dışarıda geçirdiğimiz keyifli anlarımız vardır. Bu bizim için enerjilerimizi arttıran konulardır. Şu anda bunlardan mahrum kalarak ev içinde daha fazla zaman geçiriyoruz. Dolayısıyla evde keyif aldığımız ne varsa bizi rahatlatan ne varsa bunun için oturup düşünsünler. Birlikte oyun oynayabilirler, kitap okuyabilirler, dizi izleyebilirler, ev işleri yapabilirler" dedi.'EVLİLİKTE EN ÖNEMLİ OLAN ŞEY İLETİŞİM'Evli çiftlere iyi gelen şeylerin başında iletişimin geldiğini belirten Basılgan, şöyle devam etti: "Sağlıklı ilişkilerle sağlıksız ilişkileri ayıran çok temel bir fark var. İyi ilişkide insanlar problemlerini çözebiliyorlar. Kötü ilişkide insanlar problemlerini örtüyorlar. Dolayısıyla bu karantina süreci de ilişkide sorunlar varsa ve çözebiliyorlarsa karantina global bir kriz ve bizim için aile krizine dönüşmeyecektir. Bireyler esnekse pozitifse biz daha önce çözmüştük diyebiliyorlarsa zaten bu da onlar için yeni bir sorun ama çözebilecekleri bir soruna dönüşüp devam ederler. Espri çok önemli bu karantina sürecinde. Genel olarak espri yapabiliyorlarsa yani zorlandıkları konuda dönüp kendilerine gülebiliyorlarsa bu da iyileştirici bir şey. Karı kocalığı esnetebiliyorsak katı sınırlarımız yoksa bu da iyi bir şey."'BOŞANMAK İÇİN ARAYANLARIN SAYISI 4 KAT ARTTI'Avukat Engin Kara ise 3 ay içerisinde boşanma talebi ile ilgili yapılan başvuralarda 4 kat artış olduğuna dikkati çekti. Koronavirüs sürecinde evli çiftlerin dar bir alanda uzun süre yaşadığını kaydeden Av. Kara, "Çiftler birbirlerini ne kadar sevseler de bazen tahammül sınırları zorlanıyor olabilir. Dolayısıyla bunun sosyal hayatımızda, psikolojik hayatımızda birçok geri dönüşünü alacağız. Almaya da başladık. Geçen hafta Çin'de koronavirüsün etkileri ya da karantina dönemi sonlandıktan sonra boşanma davalarında ciddi oranda artışın olduğu haberleri çıkmıştı. Bizde de buna paralel olarak ofisimizi arayan, bize müracaat eden boşanma talebi sayılarının ocak ayına göre 4 kat arttığını görüyoruz. İnsanlar birbirlerini sevseler de uzun bir süre dar alanda bir arada kalmak tahammül sınırını zorluyor. Dolayısıyla bunun boşanma davalarına evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerektiren durumlara etkisi çok ciddi oranda" diye konuştu.'BOŞANMA DAVALARININ NE ZAMAN GÖRÜLECEĞİ BELLİ DEĞİL'Boşanma talebiyle iletişim kuran kişi sayısındaki artışın kendisini tedirgin ettiğini söyleyen Avukat Kara, şunları söyledi:

"Koronavirüsün sosyolojik olarak etkilerini ilerleyen zamanlarda daha net göreceğiz. Ancak ocak ayı itibariyle boşanma davası ya da boşanma talebiyle büromuza gelen sayısıyla bu dönemde gelen sayısı arasında ciddi bir artış var. Bu da koronavirüsün insanlar üzerindeki hem psikolojik hem aile hayatlarındaki etkisini göstermiş oluyor. Boşanma süreciyle alakalı davalar şu an açılabiliyor. Boşanma davasını açtıktan sonra deliller toplanmasıyla birlikte normal şartlar altında 2 ya da 3 ay içerisinde duruşmanız görülüyordu. Tabi koronavirüs tedbirleri kapsamında davaların şu an yaklaşık 4 ay sonra görülecek gibi gösteriyor. Ben ne zaman boşanırım sorusunun cevabı açıkçası şu an belli değil."


Kaynak: DHA

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