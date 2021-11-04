Avrupalı sivil toplum kuruluşları, Akdeniz'de 1000'den fazla göçmen kurtardı

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşları (STK), Akdeniz'de 1000'den fazla düzensiz göçmeni kurtardı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Alman STK Sea-Eye'a ait Sea Eye 4 gemisi, Akdeniz'de Malta arama-kurtarma bölgesi (SAR) içerisinde kalan bölgede zor durumdaki iki ahşap teknede bulunan toplam 800 göçmeni kurtardı.

Fransız STK Sos Akdeniz'in Ocean Viking gemisi de Libya açıklarında 245 düzensiz göçmeni kurtardı.

Bu arada, İtalya İçişleri Bakanlığının 3 Kasım itibarıyla paylaştığı verilere göre, İtalya'ya yılbaşından beri deniz üstünden ulaşan düzensiz göçmen sayısı 53 bin 836'a ulaştı.

Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Sonbahar ve kış aylarında deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devletler yerine Avrupa menşeili STK'ler kurtarıyor.

Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, İtalya'nın kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

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