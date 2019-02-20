Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi: Türkiye ile Müzakereler Askıya Alınsın

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye raportörü Kati Piri'nin 'Avrupa Birliği'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması' önerisini onayladı.

Müzakerelerin askıya alınması önerisi, 7'ye karşı 47 oyla kabul edildi. 10 üye de çekimser kaldı.

AP Türkiye Raportörü Hollandalı parlamenter Piri, raporunda, Türkiye'deki başkanlık sistemini 'açıkça otokratik' bir yönetim olarak tanımladı.

Hukuk devletinin içimin boşaltıldığını savunan Piri, Türkiye'de demokratik denetim eksikliği bulunduğuna işaret etti.

Piri, gazeteciler, politikacılar ve insan hakları savunucuları da dahil olmak üzere 50 binden fazla Türk vatandaşının tutuklandığına dikkati çekti.

AP Türkiye Raportörü, "Türkiye, bir aday ülke olarak kırmızı çizgileri aştı. Bunun da siyasi sonuçları olmalı" dedi.

AP'deki Hristiyan Demokrat grup üyesi Hollandalı parlamenter Esther de Lange de, "Türkiye ile müzakerelerin fişinin kalıcı olarak çekilmesini" istedi. de Lange, AB ve Türkiye'nin bir işbirliği üzerinde çalışması gerektiğini savundu. AB ülkeleri sıcak bakmıyor

Liberal Grup üyesi Marietje Schaake ise, bu oylama ile AP'nin "Erdoğan'ın Türkiye üzerindeki otoriter tutumunun sona ermesi gerektiği konusunda net bir işaret gönderdiğini" söyledi.

Schaake, Kati Piri gibi, AB'nin Türkiye ile olan bağlarını tamamen koparmasına karşı çıkıyor.

AP Genel Kurulu, Dış İlişkiler Komitesi tarafından kabul edilen öneriyi önümüzdeki ay görüşecek. AB Komisyonu da, Türkiye Raporu'nu 29 Mayıs'ta açıklayacak.

Avrupa Parlamentosu'nun aksine, AB üyesi ülkeler, Türkiye ile müzakerelerin resmen askıya alınmasına sıcak bakmıyor.

AP Türkiye Raportörü Kati Piri, oylamanın ardından Twitter üzerinden soruları yanıtladı.

Piri: Osman Kavala iddianemesine çok oldum

Piri, işadamı Osman Kavala ile ilgili iddianamenin hatırlatılması üzerine, "Şok oldum. Öfkeli ve üzgünüm. Osman sadece bir arkadaş değil, aynı zamanda bir barış adamıdır" dedi.

İddianame olmadan uzun tutukluluk sürecini eleştiren Piri, Türkiye'deki yargı için "şaka gibi" yorumunu yaptı. Piri, 16 ay sonra, cezaevindeki Kavala hakkındaki, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasını "delilik" diye değerlendirdi.

Kati Piri, AB'nin Türk hükümetinden bir an önce demokratik reformlara dönmesini, yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü ve insan haklarına saygı duymasını beklediğini dile getirdi.

Piri, bunun aynı zamanda birçok Türk vatandaşının da beklentisi olduğunun altını çizdi.

AP Türkiye Raportörü, AB'nin Ankara'ya karşı yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine ilişkin bir soruya da, "Hayır, AB vadettiği herşeyi yapmadı. En büyük eleştirim, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin büyük çapta yeniden yerleşimine ilişkin sözünü asla tutmamamızdır" karşılığını verdi.

Bir Twitter kullanıcısı, Piri'ye, "HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, 'Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' dedi. Bir AB parlamenteri 'IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin heykelini dikeceğiz' dese AB yargısı ne yapardı?" sorusunu yöneltti.

https://twitter.com/KatiPiri/status/1098261573280428032

Hollandalı parlamenter, bu görüşü "yanlış bir karşılaştırma" diye değerlendirdi. Piri, HDP ile ilişkileri nedeniyle eleştiren bir Twitter takipçisine de şu karşılığı verdi:

"Türkiye'de sadece HDP ile değil, meclisteki tüm partilerle ilgileniyorum. HDP, sesini duyurmak için meşru araçları kullanan ve Türkiye'deki milyonlarca seçmeni temsil eden meşru bir parti."

Kati Piri, Türkiye'de gazeteciler, insan hakları savunucuları ve muhaliflere yönelik gözaltıların, 'muhalif seslerin susturulması için kullanıldığı' endişelerini artırdığını kaydetti.