: "Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" diyen göçmen kaçakçısı yakalandı

01.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:21

Göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, "Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" diyen Özcan Karlı isimli şahıs, Edirne'de yakalanarak, gözaltına alındı.

"AVRUPA'NIN YARISINI BEN GÖNDERDİM" SÖZLERİ GÜNDEM YARATTI

Edinilen bilgiye göre, Edirne Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, 'Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' diyen Özcan Karlı isimli şahıs, Edirne'nin Enez ilçesi Çatalköy'de bulunan ikametinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DİĞER KAÇAKÇI İÇİN DE HAREKETE GEÇİLDİ

Öte yandan, yine aynı şekilde sosyal medyada ve basın kuruluşlarına göçmen kaçakçısı olduğunu söyleyerek, röportaj veren bir diğer şüpheli şahıs Mehmet Savran'ın da yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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