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Avrupa Konseyi, Rusya'ya uygulayacak yaptırımları değerlendirecek

AA, Yusuf Özcan - Güncel
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Avrupa Konseyi, Rusya'ya uygulayacak yaptırımları değerlendirecek

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ukrayna'ya yönelik müdahalesi nedeniyle kınadığı Rusya'ya uygulayacak yaptırımları değerlendireceklerini bildirdi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ukrayna'ya yönelik müdahalesi nedeniyle kınadığı Rusya'ya uygulayacak yaptırımları değerlendireceklerini bildirdi.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, 47 üye ülkenin daimi temsilcilerinden oluşan Bakanlar Komitesinin toplandığı aktarıldı.

Komitenin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırıları ve Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararını kınadığı ifade edilen açıklamada, komitenin Rusya'ya müdahalelerini derhal ve koşulsuz olarak son vermeye çağırdığı kaydedildi.

Açıklamada, komitenin Avrupa Konseyi'nin Parlamenterler Meclisi ve Genel Sekreter Marija Pejcinovic Buric ile koordinasyon halinde, Rusya'nın üyesi olduğu konseyin tüzüğünü ihlaline karşılık uygulanacak yaptırımları gecikmeden değerlendireceği belirtildi.

Bunun için komitenin bugün yeniden toplanacağı ifade edilen açıklamada, komitenin Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediği kaydedildi.

AA / Yusuf Özcan - Güncel

Avrupa Konseyi, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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