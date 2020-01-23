: Avrupa Birliği, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsünün Avrupa ülkelerine ulaşma riskini "orta" seviyeye yükseltti

23.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:53

Avrupa Birliği kurumlarından Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riskini "düşükten" "orta" seviyeye yükseltti.

TOPLANTI DÜZENLENDİ

AB Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker yaptığı açıklamada, koronavirüsü salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riski nedeniyle ECDC'nin dün bir toplantı gerçekleştirdiğini aktardı.

ÖNLEM ÇAĞRISI YAPILDI

ECDC'nin, salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riskini "düşükten" "orta" seviyeye çıkardığını belirten Keersmaecker, söz konusu virüsün "insandan insana bulaşabileceğini" ve bu yüzden önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

FRANSIZ VE İTALYAN YETKİLİLERLE GÖRÜŞÜLDÜ

Keersmaecker, Fransa ve İtalya'dan virüsün yayıldığı Vuhan kentine uçak seferleri bulunduğunu anımsatarak, bu kapsamda AB Komisyonunun Fransız ve İtalyan yetkililer ile görüştüğünü kaydetti. Öte yandan Keersmaecker, Komisyonun alınabilecek tüm tedbirler üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.

VİRÜSÜN AŞISI VEYA İLACI BULUNMUYOR

İlk kez aralık ayında görülen ve '2019-nCoV' olarak adlandırılan virüsün henüz aşısı veya ilacı bulunmuyor. Virüs şimdiye kadar 17 kişinin ölümüne yol açarken, en az 600 kişiyi de etkiledi. Yeni virüsün de SARS gibi insandan insana bulaşabildiği teyit edildi.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ

Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş, ardından kuru öksürük şikâyetleri gözleniyor, bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor.

Birkaç hafta içerisinde hızla yayılan virüse, Çin'in dışında Güney Kore, Japonya, Tayvan, Tayland ve ABD gibi ülkelerde de rastlanmaya başlandı.

Haber Videosu