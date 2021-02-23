Avni Yıldırım ve Saul Alvarez müsabaka öncesi Florida'da basın toplantısı düzenledi
23.02.2021 04:04 | Son Güncelleme: 23.02.2021 04:09
Profesyonel boksör Avni Yıldırım ve Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul Alvarez, 28 Şubat'ta ABD'de karşılaşacakları müsabaka öncesinde, Florida eyaletine bağlı Miami kentinde basın toplantısı düzenledi.
Profesyonel boksör Avni Yıldırım ve Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul Alvarez, 28 Şubat'ta ABD'de karşılaşacakları müsabaka öncesinde, Florida eyaletine bağlı Miami kentinde basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Marco Antonio Bello