: AVM'nin çatısında yangın

20.01.2020 04:37 | Son Güncelleme: 20.01.2020 04:39

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Caddesi'ndeki AVM'nin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Kaynak: AA

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