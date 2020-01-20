AVM'nin çatısında yangın
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AVM'nin çatısında yangın

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

20.01.2020 04:37 | Son Güncelleme: 20.01.2020 04:39
AVM'nin çatısında yangın

'nin ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) çatısında çıkan yangına ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Caddesi'ndeki AVM'nin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi.

ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: AVM'nin çatısında yangın
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