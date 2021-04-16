AVM'ler saat kaçta kapanıyor? AVM'ler sabah saat kaçta açılıyor?

Koronavirüs önlemelri kapsamında iki hafta boyunca tüm Türkiye kısmi kapanmayı yaşayacak. Peki, AVM'ler saat kaçta kapanıyor? AVM'ler sabah saat kaçta açılıyor?

Koronavirüs önlemelri kapsamında iki hafta boyunca tüm Türkiye kısmi kapanmayı yaşayacak. Peki, AVM'ler saat kaçta kapanıyor? AVM'ler sabah saat kaçta açılıyor?

AVM'LER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Bir son dakika haberine göre İSTANBUL Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yaptıkları görüşmeler sonrasında koronavirüs önlemi olarak AVM ile cadde mağazalarının saat 17.00'de, semt dükkanlarının da saat 17.30'da kapanacağını açıkladı.

İSTANBUL Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yaptıkları görüşmeler sonrasında koronavirüs önlemi olarak AVM ile cadde mağazalarının saat 17.00'de, semt dükkanlarının da saat 17.30'da kapanacağını açıkladı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.Avdagiç, "İstanbul valimiz ile yaptığımız görüşmeler sonunda valiliğimizin talepleri doğrultusunda; AVM ile cadde mağazalarının kapanma saati 17.00,semt dükkanlarının kapanma saatinin 17.30 olarak belirlenmiştir. Bu zor dönemde vakaları azaltmak için fedakarlık gerekiyor" dedi