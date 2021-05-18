AVM'ler açıldı mı? AVM'ler saat kaçta açılıyuor, kapanıyor? 2021 AVM Çalışma saatleri!

Tam kapanma sonrası AVM'ler ne zaman yapılacak diye merak eden vatandaşlarımız araştırmalarına devam ediyor. 29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan tam kapanma sonrasında AVM açılış saatleri merak edildi. İçişleri Bakanlığı kontrollü normalleşme genelgesinde AVM'ler için detaylı bilgileri paylaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan AVM'lerin ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Peki, AVM'ler açıldı mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

Tam kapanma sonrası AVM'ler ne zaman yapılacak diye merak eden vatandaşlarımız araştırmalarına devam ediyor. 29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan tam kapanma sonrasında AVM açılış saatleri merak edildi. İçişleri Bakanlığı kontrollü normalleşme genelgesinde AVM'ler için detaylı bilgileri paylaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan AVM'lerin ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Peki, AVM'ler açıldı mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 2021 AVM Çalışma saatleri nedir? Bugün AVM'ler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte detaylar haberimizde...

AVM'LER AÇILDI MI? 2021 AVM ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme takvimi genelgesinde AVM'lerin faaliyet durumları hakkında aşağıdaki açıklamayı yapmıştır;

"Alışveriş merkezleri (AVM); hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır. "

TAM KAPANMA KARARLARI

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

AŞI YAPTIRAN 65 YAŞ ÜSTÜNE VE 18 YAŞ ALTINA SOKAK KISITLAMASI YOK

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Covid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Kademeli normalleşme döneminde, hakkı olmasına rağmen Kovid-19 aşısı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek. Kademeli normalleşme döneminde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altındakilerin şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

KUAFÖR, AVM GİBİ YERLER HAFTA İÇİ HİZMET VERECEK

Kademeli normalleşme döneminde alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları kapalı olacak. Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri de hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

KISITLAMASIZ GÜN VE SAATLERDE ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT SERBEST

Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.

KAPALI KALMAYA DEVAM EDECEK İŞLETMELER

17 Mayıs-1 Haziran arasında kahvehane, çay bahçesi, sinema salonu, halı saha, internet kafe, yüzme havuzu ve spor salonları kapalı kalmaya devam edecek.

ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİ SÜRDÜRÜLECEK

Kademeli normalleşme döneminde kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma usulleri uygulanmaya devam edilecek, mesai saatleri 10.00-16.00 olarak uygulanacak.

HAFTA İÇİ PAZARLAR KURULABİLECEK

Kademeli normalleşme döneminde pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 arasında açık olacak, hafta sonları ise pazar yeri kurulmayacak.

RESTORAN VE KAFELER GEL-AL YA DA PAKET SERVİS YAPABİLECEK

Kademeli normalleşme döneminde yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek.

DÜĞÜN, KINA VE NİŞAN MERASİMLERİ YASAK

Kademeli normalleşme döneminde evlendirme işlemleri yapılabilecek, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinlikler düzenlenemeyecek.

HAFTA SONU SATIŞI YASAK OLAN ÜRÜNLER

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.

ANAOKULLARI DIŞINDA UZAKTAN EĞİTİME DEVAM EDİLECEK

Genelgede anaokulları ile ilgili yer alan maddeye göre, kreşler ve anaokulları 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde faaliyetlerine devam edebilecek. Diğer kademeler ise 1 Haziran tarihine kadar uzaktan eğitime devam edecek.

#EVDEKAL

Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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