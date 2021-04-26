AVM'ler açık mı? AVM'ler kapanacak mı? AVM'ler saat kaçta kapanıyor?
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AVM'ler açık mı? AVM'ler kapanacak mı? AVM'ler saat kaçta kapanıyor?

AVM'ler açık mı? AVM'ler kapanacak mı? AVM'ler saat kaçta kapanıyor?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

AVM'lerin çalışma saatleri, pandemi tedbirlerinde gündemde yer alan konuların başında geliyor. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler açık mı? AVM'ler kapanacak mı? AVM'ler saat kaçta kapanıyor?

AVM'lerin çalışma saatleri, pandemi tedbirlerinde gündemde yer alan konuların başında geliyor. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler açık mı? AVM'ler kapanacak mı? AVM'ler saat kaçta kapanıyor?

AVM'LER KAPANACAK MI?

2 haftalık kısmi kapanma sürecinin değerlendirileceği Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 3 haftalık bir tam kapanma durumu ele alınacak. Market ve üretim ağları hariç tüm iş yerlerinin kapanmasının gündeme geleceği bu süreçte, aşılamayı hızlandırıp bayram sonuna kadar önemli bir yol katetmek isteniyor.

AVM'LER KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketlerin saat 17.30'da kapanacağını açıkladı.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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