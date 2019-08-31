AVM'deki küçük çocuğu attığı tekmeyle havaya uçurdu

31.08.2019 21:34

Çin'nin Shenzhen şehrinde bulunan Xingcheng alışveriş merkezinde 57 yaşındaki baba annesi ile alış veriş merkezinde bulunan bir yaşındaki kız çocuğu yürüdüğü sırada arkasından gelen bir adamın attığı tekme ile havaya uçtu.

Büyük annesi, yere düşen torununu kaldırdıktan sonra tekme atan adamı yakaladı. Adam kendisini tehdit edince kadın adamı bırakmak zorunda kaldı.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Alışveriş merkezinde bulunan hiç kimsenin müdahale etmediği olayın görüntüleri kızın ailesi tarafından internet üzerinden paylaşılırken görüntülerden yola çıkan polis, bir kişinin kimliğini tespit etti.