Her gün binlerce aracın kullandığı yolda derin çatlaklar oluştu
Her gün binlerce aracın geçtiği D-100 Karayolu Avcılar yan yolda çatlaklar oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yolu trafiğe kapatıp incelemelerde bulundu.
Avcılar D-100 Karayolu ve D-100 Yanyol'da çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Yolda inceleme sürerken istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. Çatlaklar oluşan yol havadan da görüntülendi.
D-100 Karayolu ve D-100 Yanyol Haramidere mevkii Topkapı istikametinde yol üzerinde çatlaklar oluştu. Çatlakların metrobüs yoluna kadar ilerlediği görüldü. Yanyolun bitişiğindeki istinat duvarının da eğildiği görüldü.
EKİPLER İNCELEMEDE BULUNDU
Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de incelemelerde bulunduktan sonra ayrıldı.
İşte vatandaşları korkutan o görüntüler;