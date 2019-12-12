: Avcılar'da özel bir üniversite öğrencisi 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı

12.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:23

Avcılar'da bulunan özel bir üniversitenin Çocuk gelişimi bölümü öğrencisi Edanur K.(19) 4'üncü katta bulunan kantin katından aşağıya düştü. K.'nin düştüğünü gören çevredeki öğrenciler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olarak yerde yatan ve yarı baygın olan öğrenciye ilk müdahaleyi düştüğü yerde yaptı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa süre sonra olay yerine ulaşan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de olayla ilgili incelemelere başladı. Ambulans ile Halkalı'da bulunan bir hastaneye kaldırılan Edanur K.'ye sağlık müdahalelerinin devam ettiği öğrenildi.

Edanur K.'nin düştü mü yoksa intihar girişiminde mi bulunduğu polis tarafından araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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