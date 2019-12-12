Avcılar'da özel bir üniversite öğrencisi 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı
Haberler » 3. Sayfa » Avcılar'da özel bir üniversite öğrencisi 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı - Haberler

Avcılar'da özel bir üniversite öğrencisi 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı

Avcılar'da bulunan özel bir üniversitenin 4. katından düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kız, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

12.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:23
Avcılar'da özel bir üniversite öğrencisi 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı

'da bulunan özel bir üniversitenin Çocuk gelişimi bölümü öğrencisi Edanur K.(19) 4'üncü katta bulunan kantin katından aşağıya düştü. K.'nin düştüğünü gören çevredeki öğrenciler sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olarak yerde yatan ve yarı baygın olan öğrenciye ilk müdahaleyi düştüğü yerde yaptı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa süre sonra olay yerine ulaşan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri de olayla ilgili incelemelere başladı. Ambulans ile Halkalı'da bulunan bir hastaneye kaldırılan Edanur K.'ye sağlık müdahalelerinin devam ettiği öğrenildi.

Edanur K.'nin düştü mü yoksa intihar girişiminde mi bulunduğu polis tarafından araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Avcılar'da özel bir üniversite öğrencisi 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler