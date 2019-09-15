Son dakika: İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Kan donduran görüntüler kameralara yansıdı
Son dakika: Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi üzerinde aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 1'i kadın 3 kişi yaralandı. İki grup arasındaki kavga ve çatışma anları bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
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