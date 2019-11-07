Okul bahçesinde korkunç olay: Servis aracının ezdiği 8 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Okul bahçesinde korkunç olay: Servis aracının ezdiği 8 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Avcılar Mehmetçik İlkokulu'nda 8 yaşındaki kız çocuğu, servis aracının altında kalarak can verdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

07.11.2019 13:41 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:14

Avcılar'da bulunan bir ilkokulun bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı, manevra yaptığı sırada bir kız öğrenciye çarptı. Yaralanan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

8 YAŞINDAYDI

2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis, okulun bahçesinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. İncelemenin ardından servis minibüsü otoparka çekildi.

Sürücü gözaltına alınırken kaza nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Kaynak: DHA

VİDEO: Okul bahçesinde korkunç olay: Servis aracının ezdiği 8 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
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YORUMLAR (18)

  • KÜBRA:
    KAZA BU HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR . . AMA SÜRÜCÜNÜN DİKKATLİ OLMASI GEREKİRDİ. . ÇÜNKÜ ETRAFINDAKİ KİŞİLER YETİŞKİN DEĞİL, ÇOCUK. . ÇOCUKLAR DİKKATSİZ DAVRANIR. . BUNU BİLMELİYDİ, DÜŞÜNMELİYDİ. . ALLAH RAHMET EYLESİN
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  • BY XYZEDE:
    servis şöförlerinin çoğu toplama , hazır parayı bulan veya ehliyet var iş arayan çok kişi var ve denetim mekanizması zayıf. ufacık bi çocuk daha gitti yazıklar olsun
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  • CEHALET:
    hem kuralsızlık hem dikkatsizlik hem de bilgisiz araç kullanmayı bilmeyen cahil insanların görevli olması gibi bir sürü ihmailn sonucu yaşanmış çok üzücü bir durum. Allah ailesine sabırlar versin. .
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  • YORUMSUZ:
    BENCE ÜLKEMİZDE İKİLİ EĞİTİM ÖĞLE ARASI ÇOK BÜYÜK SIKINTILARA VE MALİYETE SEBEP OLUYOR SABAH 8 DE BAŞLADI MI SAAT 13 TE BİTECEK ÖĞLE ARASINA GEREK YOK ÇOCUK ÖĞLEDEN SONRASINI AİLESİYLE GEÇİRSİN HAYATIN İÇİNDE EĞİTİLSİN
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  • AHMET:
    heryerde her şehirde mutlaka bu var, OKULUN BAHÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE ARACIN NE İŞİ VAR. . . kaç defa söylendi, daha ne kadar söylenmesi gerekiyor. Hele ilkokulda
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