Avcılar'da hurdacılar arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldü
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Avcılar'da hurdacılar arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Avcılar'da Afgan uyruklu hurdacılar arasında çıkan kavgada bir kişi öldü.

01.03.2020 01:29 | Son Güncelleme: 01.03.2020 01:31
Avcılar'da hurdacılar arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldü

'da Afgan uyruklu hurdacılar arasında çıkan kavgada bir kişi öldü.

550. Sokak'taki bir hurda deposunda çalışan Afgan uyruklu bazı kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerine bıçakla saldıran taraflardan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ramazan A. hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı depoda inceleme yaptı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Avcılar'da hurdacılar arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldü
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